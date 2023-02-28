В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат

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В Адыгее в ночь на 28 февраля упал неустановленный летательный аппарат. Это случилось в поселке Новом Гиагинского района. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

- При падении объекта никто не пострадал. Имеется лишь незначительное разрушение хозпостройки животноводческой фермы. Прошу сохранять спокойствие. Вопросы обеспечения безопасности жителей республики держу на личном контроле, - написал Кумпилов в телеграм-канале.

А настоящее время на месте работают следователи. Назначена экспертиза, специалисты выясняют принадлежность объекта.