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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 7:23

В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат

Об этом сообщил глава республики
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/muratkumpilov

Фото: t.me/muratkumpilov

В Адыгее в ночь на 28 февраля упал неустановленный летательный аппарат. Это случилось в поселке Новом Гиагинского района. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

- При падении объекта никто не пострадал. Имеется лишь незначительное разрушение хозпостройки животноводческой фермы. Прошу сохранять спокойствие. Вопросы обеспечения безопасности жителей республики держу на личном контроле, - написал Кумпилов в телеграм-канале.

А настоящее время на месте работают следователи. Назначена экспертиза, специалисты выясняют принадлежность объекта.