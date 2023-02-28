Сообщения об угрозе ракетного удара по радио на Кубани назвали хакерской атакой

Полицейские проводят проверку

Фейковые предупреждения об угрозе ракетного авиаудара прозвучали 28 февраля в эфире радиостанций в Тимашевске, Новороссийске, Апшеронске, Каневской и Армавире. В оперштабе назвали сообщения хакерской атакой.

- С утра произошла еще одна хакерская атака на эфир радиостанций в Краснодарском крае. Аналогичная была 22 февраля. В настоящее время вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме, - отметили в оперштабе региона.

По информации МЧС России, подобные случаи зафиксированы еще в нескольких регионах России.