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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 7:39

Сообщения об угрозе ракетного удара по радио на Кубани назвали хакерской атакой

Фейковые предупреждения звучали утром
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Полицейские проводят проверку

Полицейские проводят проверку

Фейковые предупреждения об угрозе ракетного авиаудара прозвучали 28 февраля в эфире радиостанций в Тимашевске, Новороссийске, Апшеронске, Каневской и Армавире. В оперштабе назвали сообщения хакерской атакой.

- С утра произошла еще одна хакерская атака на эфир радиостанций в Краснодарском крае. Аналогичная была 22 февраля. В настоящее время вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме, - отметили в оперштабе региона.

По информации МЧС России, подобные случаи зафиксированы еще в нескольких регионах России.