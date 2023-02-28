На Кубани за сутки COVID-19 заболел 131 человек, в том числе 26 детей

За сутки с выздоровлением выписаны 292 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 131 новый случай заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у 26 детей, самому младшему из которых 1,5 месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре заболели 55 человек, в Сочи - 10, в Гулькевичском районе – восемь, в Северском – семь. Шесть новых случаев зарегистрировано в Ейском районе, пять – в Приморско-Ахтарском, по четыре - в Армавире, Геленджике, Кавказском и Тимашевском муниципалитетах.

В Белоглинском, Новокубанском, Павловском районах получено по три положительных результата, в Динском, Красноармейском, Тбилисском и Новороссийске – по два.

По одному пациенту прибавилось в Горячем Ключе, Белореченском, Кореновском, Лабинском, Новопокровском, Отрадненском и Туапсинском районах.

За сутки с выздоровлением в регионе выписаны 292 пациента.

- На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 1 206 человек, в стационарах – 250, - сообщили в региональном оперштабе.