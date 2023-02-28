Больница Брюховецкого района Кубани получила новое оборудование по нацпроекту

Районная больница получила аппараты для физиотерапии, электрокардиограф и шприцевые насосы Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Брюховецкого района получила новое оборудование по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медоборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Учреждение, в частности, получило аппараты для физиотерапевтических процедур, электрокардиограф и современные шприцевые насосы.

- Оборудование для физиотерапии необходимо для проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий, реабилитации пациентов, - отметил главврач районной больницы Александр Киселев - Зачастую такие процедуры по своей эффективности не уступают стационарному или оперативному лечению.

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