Рабочую группу создали по сопровождению строительства трассы в обход Адлера в Сочи

На строительство нового обхода выделили 74 миллиардов рублей. Фото: администрация Сочи

В Сочи создали рабочую группу по сопровождению строительства трассы в обход Адлера. Дорогу планируют начать возводить уже в 2023 году.

- Участок новой трассы станет альтернативой А-147. В пик сезона нагрузка на эту федеральную дорогу колоссальная, в несколько раз превосходит нормативы, - отметил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, трассу обещают достроить до конца 2028 года. На строительство нового обхода выделили 74 миллиардов рублей.