Информация о минировании больницы не подтвердилась Фото из архива КП

В Горячем Ключе полиция задержала пациента горбольницы, сообщившего о минировании лечебницы. На мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, в больницу позвонил неизвестный и сообщил о том, что здание заминировано. Информацию передали в оперативные службы, которые прибыли в медучреждение. При проверке сведения о минировании не подтвердились, а специалисты не нашли опасных предметов.

Позже выяснилось, что о ложном минировании сообщил 57-летний местный житель. Мужчина в это время лечился в терапевтическом отделении учреждения.

- Установлено, что злоумышленник сообщил ложные сведения из хулиганских побуждений. В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Горячему Ключу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас решается вопросы об избрании меры пресечения.