Роскадастр Кубани рассказал, как владельцу недвижимости внести свои контактные данные в ЕГРН

Фото: Рскадастр Краснодарского края

Для беспрепятственного осуществления каких-либо операций с объектами недвижимости важно, чтобы контактные данные правообладателя были актуальными. О необходимости защиты своей собственности от неправомерных действий рассказывают эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

Рекомендуется заранее обновлять информацию в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Это можно сделать через:

- офис МФЦ;

- электронный сервис Росреестр (при наличии электронной подписи).

«Внесение контактной информации в ЕГРН нужно для того, чтобы орган регистрации прав был на связи с собственником недвижимых объектов и мог направлять важные уведомления при проведении учетно-регистрационных действий. Своевременное внесение сведений в реестр недвижимости помогает обезопасить гражданина от незаконного вмешательства посторонних лиц», - сообщает заместитель директора - главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Андрей Власенко.

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015. № 218-ФЗ, внести информацию в реестр недвижимости вправе сам правообладатель либо его законный представитель. Осуществить это возможно при подаче соответствующего заявления о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с собственником или лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости.

Предоставив в срок актуальные сведения в ЕГРН, правообладатель может получать оповещения обо всех действиях, которые проводятся с его недвижимостью. К подобным действиям относятся:

- прием заявлений в работу в отношении объекта недвижимости о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав;

- уведомление о постановке объекта недвижимости на государственный кадастровый учет;

- уведомление о проведении государственной регистрации прав;

- уведомление об исправлении технической/реестровой ошибки;

- отказы в постановке объекта на кадастровый учет или регистрации права собственности;

- изменения характеристик объекта недвижимости в соответствии с документами, поступившими в порядке межведомственного информационного взаимодействия от уполномоченных органов государственной власти или местного самоуправления, в соответствии с судебными актами.

Обращаем внимание, что сведения о контактах правообладателя вносятся в ЕГРН в течение трех рабочих дней при поступлении заявления. Госпошлина за внесение сведений в реестр недвижимости о контактных данных правообладателем не взимается.