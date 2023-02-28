Для участников СВО собрали индивидуальные аптечки Фото: t.me/hramarhmihaila_krd

Прихожане храма в Краснодаре собрали аптечки и лекарства для участников СВО. Необходимые медикаменты уже передали в зону боевых действий.

В храме Архистратига Михаила, в частности, подготовили индивидуальные аптечки с лекарствами и медицинскими приборами. Отмечается, что каждая из них собрана специалистами и оснащена необходимыми инструментами и препаратами при травмах и ранениях.

- Благодарим всех неравнодушных за участие! Воины поделились, что это была для них самая важная гуманитарная помощь за все время СВО. Мы и дальше продолжим помогать нашим воинам медицинским препаратами, - отметили храме Архистратига Михаила.

Уточняется, что все желающие помочь участникам СВО могут обратиться в церковную лавку храма.