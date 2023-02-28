Территория под пансионаты в Сочи вырастет в два раза к 2044 году

В планах создать программу для всей семьи. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи планируют увеличить территорию под пансионаты, санатории и гостиницы. Данные уже внесли в проект нового генплана курорта. Территории увеличатся в два раза до конца 2044 года.

- Площадь увеличится во всех районах города, и в Адлере, и в Хосте, и в центре. Но в последнем случае меньше, так как тут мы идем в более предгорную часть. Это основное направление развитие курорта, - рассказала РБК ТК Юг руководитель проекта генплана Сочи Ирина Гришечкина.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в проекте генплана упор идет на восстановление санаторно-курортного и оздоровительного направления. В планах создать программу для всей семьи.