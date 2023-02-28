В школах Анапы контролируют качество питания в столовых. Фото: мэрия Анапы.

Инспекция проверяет качество питания в школьных столовых Анапы. Еда находится под пристальным контролем Вице-мэра Игоря Викулова и сотрудников управления образования. В этот раз они провели мониторинг качества горячего питания в МБОУ СОШ № 2 на улице Крымской и в новой школе на улице Спортивной, 35 в Алексеевке.

- Инспекция оценила соответствие блюд утвержденному меню. Также санитарно-техническое состояние столовых и пищеблоков, качество посуды, условия для соблюдения личной гигиены школьников. Она отметила высокое качество приготовления пищи, разнообразие блюд, тематическое оформление обеденных залов и наличие горячей выпечки в школьных буфетах, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что инспекция поговорила с самими школьниками. Ребята рассказали, что повара готовят очень вкусно, а столовые красивые и уютные.

Кроме того, оценить качество питания школьников может и каждый родитель. В учебных заведениях организован ежемесячный родительский контроль.