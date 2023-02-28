Специалисты проложили две ветки водоводов по 100 метров.

Водоснабжение восстановили в горах Сочи после схода лавины. Напомним, мощный сход снега произошел в районе санно-бобслейной трассы 20 февраля. Были повреждены коммуникации. С того дня специалисты прокладывали трассу временных трубопроводов. В отели осуществлялся подвоз воды.

- В ликвидации ситуации были задействованы 15 человек и семь единиц техники, работы проводились в круглосуточном режиме. Несколько раз они приостанавливались из-за вероятности схода новых лавин, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в ночь на 28 февраля все восстановительные работы завершились. Специалисты проложили две ветки водоводов по 100 метров.

- Оборудование насосных станций вновь выведено на штатные показатели, ресурс начал беспрепятственно поступать во все объекты Горного кластера, - рассказали в пресс-службе сочинского водоканала.