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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:33

Водоснабжение восстановили в горах Сочи после схода лавины

Работы проводились в круглосуточном режиме
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Специалисты проложили две ветки водоводов по 100 метров.

Специалисты проложили две ветки водоводов по 100 метров.

Водоснабжение восстановили в горах Сочи после схода лавины. Напомним, мощный сход снега произошел в районе санно-бобслейной трассы 20 февраля. Были повреждены коммуникации. С того дня специалисты прокладывали трассу временных трубопроводов. В отели осуществлялся подвоз воды.

- В ликвидации ситуации были задействованы 15 человек и семь единиц техники, работы проводились в круглосуточном режиме. Несколько раз они приостанавливались из-за вероятности схода новых лавин, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в ночь на 28 февраля все восстановительные работы завершились. Специалисты проложили две ветки водоводов по 100 метров.

- Оборудование насосных станций вновь выведено на штатные показатели, ресурс начал беспрепятственно поступать во все объекты Горного кластера, - рассказали в пресс-службе сочинского водоканала.