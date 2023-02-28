Стоимость проезда в общественном транспорте Новороссийска изменится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

- В соответствии с поступившими в адрес управления транспорта и дорожного хозяйства уведомлений от организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, стоимость проезда на городских муниципальных маршрутах увеличится, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 6 марта в транспорте по маршрутам №7А, 10, 11А, 17, 27 пассажиры будут платить 35 рублей за одну поездку. В автобусах №5 и 13 стоимость проезда составит 33 рубля.

С 7 марта до 35 рублей повысится стоимость в транспорте, следующем по маршрутам №6А, 14А, 15, 15А, 19, 22, 25, 32. А с 8 марта изменения коснутся автобусов №8, 24 и 30. Здесь также пассажиры будут платить по 35 рублей.

С 9 марта изменится стоимость поездок по маршрутам №2, 8А, 18, 20, 21, 31, 34. Проезд в транспорте составит 35 рублей. С 10 марта до 35 рублей повысится стоимость в транспорте по маршруту № 1А.

Проезд в автобусах и маршрутках №2M, 5М, 8М, 10M, 13М, 23М, 41М повысится до 33 рублей.