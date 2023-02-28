Мошенниц разыскивают Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

В Майкопе две гадалки обманули пенсионерку на 85 тысяч рублей. Мошенниц разыскивают, сообщили в пресс-службе МВД по республике Адыгея.

Так, в полицию обратилась 84-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что во время прогулки к ней подошли две незнакомки и представились ясновидящими. Гадалки обещали за крупную сумму снять с нее порчу.

Женщина, поверив мошенницам, согласилась и сняла все имеющиеся деньги.

- После этого обманщицы под видом проведения ритуала использовали отвлекающий маневр, чтобы пенсионерка на короткое время выпустила из поля зрения и собеседниц, и свои накопления, - рассказали в пресс-службе МВД Адыгеи.

В результате мошенницы ушли в неизвестном направлении. А пенсионерка, в свою очередь, осталась без 85 тысяч рублей.

Сейчас мошенниц разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что одна из женщин ростом около 170 см, среднего телосложения, выглядит на 50-55 лет. Она была одета в темно-синий пуховик до колен с капюшоном, черные сапоги и синий шерстяной берет. Ее сообщница возрастом приблизительно 30-35 лет была в синей куртке до пояса, черных сапогах и серой шапке.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщин, просят обратиться в органы внутренних дел по телефонам в Майкопе 8(8772) 59-64-00, 59-65-11 или на 02 в ближайший отдел полиции.