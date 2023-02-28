Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре руководителя управляющей компании осудят за мошенничество на 3,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 39-летний краснодарец, являясь руководителем управляющей компаний продал два принадлежавших организации нежилых помещения. При этом он совершил сделку без согласия учредителя. Позже мужчина не внес полученные деньги на расчетный счет компании, а оставил их себе.

Кроме того, мужчины забрал деньги, полученные под отчет на нужды организации. Ущерб компании превысил 3,6 млн рублей. Во время следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- Следственным подразделением СУ УМВД России по Краснодару собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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