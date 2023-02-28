Высокогорный карнавал BoogelWoogel возвращается на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

За пять дней фестиваля пройдет рекордное количество креативных спусков за всю его историю, их будет целых семь. «Фестиваль BoogelWoogel – любимое и самое долгожданное событие для лыжников и сноубордистов. За годы проведения он обрел своих постоянных друзей и их список регулярно пополняется. Это можно судить по чату фестиваля в телеграм, куда постоянно прибывают новые подписчики. BoogelWoogel – это то, что всегда делает нас чуточку счастливее, добрее, это возможность пообщаться с близкими по духу людьми. Конечно, мы соскучились по вам, дорогие любители креативного снегокатания. Ждем вас и готовимся к нашей встрече», - рассказал директор фестиваля и креативного бюро «Энгиро» Никита Гирин.

Среди новинок фестиваля – «Совершенно Летний» спуск – для тех, кто взял с собой шорты, сарафаны и надувные круги, но не нашел им применение на горнолыжном курорте. Его можно считать официальным преемником легендарного и всемирно-известного спуска в купальниках. Участники проедут во всем летнем: сарафанах, шортах, в кроп-топах, парео, купальниках с летними аксессуарами, в масках для подводного плавания и с сачками. Спуск «Красная дорожка» пройдет в лучших традициях кинопремий. Девушки в коктейльных платьях и парни в строгих костюмах спустятся на лыжах и сноубордах мимо восхищенной толпы зрителей. «Цветной дым» – необычайно красочный и зрелищный спуск, который по насыщенности цветов сравним разве что с фестивалем красок Холи.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

«В программе фестиваля также традиционные и любимые спуски – «Карнавальный спуск» – для самых творческих и креативных участников, «Пижамный спуск» – для тех, кто мечтал раскатать утренний вельвет в любимой пижаме, «Свадебный спуск» – для тех, кто хочет удивить и порадовать своего любимого человека или еще раз выгулять свое свадебное платье. «Ночной спуск» – для любителей спецэффектов, и тех, кто готов спуститься с фонариками или в рукотворном светящемся костюме, чтобы стать самым ярким горнолыжником или сноубордистом ночи», - сообщили организаторы.

Также в этом году BoogelWoogel порадует гостей уже полюбившимися площадками: Snow Dance Battle, прыжками на лыжах в бассейн, конкурсом сноубордической красоты. Конечно, организаторы подготовили еще массу интересных площадок. О них и о хедлайнерах будет объявлено позже. Все новости высокогорного фестиваля - на официальном сайте boogelwoogel.ru и в группе Вконтакте vk.com/boogelwoogel.

Контакты для СМИ: Татьяна Косачева, 8-923-785-50-05, пресс-секретарь BoogelWoogel Заявку на аккредитацию отправлять через сайт карнавала https://boogelwoogel.ru/accreditation_media или на почту boogelwoogel@mail.ru Важно указать название СМИ, ФИО представителей медиа, которые будут работать на площадке.

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