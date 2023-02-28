На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП

Третья за день энергоавария произошла в Краснодаре. Поломку зафиксировали в Прикубанском округе.

- Причина отключения - повреждение основной и резервной линии ввода на ТП-2522п, - сообщили в пресс-службе городской ЕДДС.

Так, свет погас в многоэтажке по улице 40 лет Победы, 60.

В настоящее время на месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в центре Краснодара семь улиц остались без света из-за аварии. Специалисты завершили восстановительные работы.