Кубанские самбисты победили на первенстве России среди юношей

В общекомандном зачете кубанские спортсмены заняли первое место Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены победили на первенстве России по самбо среди юношей. Соревнования кадетов проходили в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участниками соревнований стали более 700 человек в возрасте до 16 лет. Из них 33 спортсмена представляли Кубань. По итогам общекомандного зачета на турнире кубанская сборная заняла первое место, а в зачете у девушек - второе. В личных выступлениях спортсмены из Краснодарского края взяли 13 медалей – пять золотых, две серебряных и шесть бронзовых.

Отмечается, что самбисты награждены в 12 весовых категориях. Из них пять медалей получили спортсмены из Армавира, по три – из Анапы и Тихорецка, по одной – из Туапсе и Лабинска.

- В крае активно развивается инфраструктура, в 2024 году во всех муниципалитетах будут построены дворцы самбо, свыше 400 тысяч школьников охвачены проектом «Самбо в школу», - отметил вице-губернатор Александр Власов. - Благодаря профессиональной подготовке спортсмены разных возрастов добиваются успехов на соревнованиях всех уровней.

В 2024 году первенство России по самбо среди кадетов в возрастной категории 14-16 лет пройдет в Армавире.