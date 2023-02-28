В Краснодаре впервые поставили спектакль на балачке

Фото: фонда «Вольное Дело».

Спектакль поставлен по произведениям кубанского писателя Николая Канивецкого, жившего на рубеже XIX и XX веков.

В основу сюжета легли рассказы Канивецкого «Контрабандный чай» и «Гуси с того света»: первый в обработке московского режиссера Екатерины Вербич превратился в «кубанский детектив», а второй – в «кубанский хоррор». Все диалоги и большинство песен на сцене звучат исключительно на балачке – региональном диалекте, сформированном на стыке украинского и русского языков под влиянием переселения на Кубань жителей из районов Украины и юга России.

Проза Канивецкого высоко ценилась профессиональными литераторами – её поклонником был, например, Антон Павлович Чехов. Но из-за использования локального наречия, непонятного массовому читателю, Канивецкий так и не приобрёл широкой известности. Рассказы кубанского новеллиста впервые получили сценическое воплощение на фестивале «Александровская крепость», который ежегодно проводит фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело». На фестивале краснодарские и московские режиссеры придумали и показали публике шесть эскизов – мини-спектаклей о жизни казаков по произведениям Канивецкого.

«Интерес публики к тому, как аутентичный местный материал был представлен в театральной форме, убедил нас в том, что эскизы по творчеству Канивецкого необходимо переносить на настоящую сцену, вводить в репертуар краснодарских театров. Писателя не зря называли «казачьим Чеховым»: несмотря на постепенно устаревающую балачку и коренным образом изменившийся быт, его рассказы и сейчас воспринимаются легко и актуально», – комментирует куратор проекта, театральный критик Вера Сердечная.

В ближайшее время увидеть «Пахлаву глупости» можно 2 и 19 марта на сцене «Одного театра».

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