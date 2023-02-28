Кто самый быстрый: Tele2 стала лидером по скорости интернета в Анапе

«Главный радиочастотный центр» представил результаты исследования качества и доступности скоростного мобильного интернета на побережье Краснодарского края. Фото: tele2.ru

Tele2 по итогам 2022 года стал лидером по скорости мобильного интернета в Анапе. Оператор продемонстрировал лучшие результаты скорости передачи в ходе тестов ФГУП «Главный радиочастотный центр». У компании также минимальные доли обрывов голосовых соединений и речевых последовательностей с низкой разборчивостью речи.

ФГУП «Главный радиочастотный центр» представил результаты исследования качества и доступности скоростного мобильного интернета на побережье Краснодарского края. С 19 сентября по 29 ноября 2022 года технические специалисты центра провели масштабное исследование в Анапе с помощью радиоизмерительного комплекса TEMS Automatic и SIM-карт четырех федеральных операторов связи, имеющих собственную инфраструктуру базовых станций в регионе.

Tele2 в процессе тестирования показала лучшие результаты как по средней скорости передачи данных от базовой станции к абоненту (более 13 Мбит/с), так и по средней скорости передачи данных от абонента (более 2,2 Мбит/с). Это означает, что оператор лидирует и по скорости загрузки данных из интернета, и по скорости отправки данных пользователем на серверы приложений. Высокоскоростной мобильный интернет Tele2 позволяет клиентам совершать видеозвонки в хорошем качестве, смотреть фильмы онлайн и загружать объемные файлы.

При оценке качества голосовой связи у оператора была зафиксирована минимальная доля речевых последовательностей с низкой разборчивостью речи – всего 0,4%. Кроме того, Tele2 показала лучший результат по доле обрывов соединения − всего 0,2%, что в 4 раза меньше, чем у ближайшего конкурента.

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