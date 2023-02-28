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НовостиСпорт28 февраля 2023 12:13

В амфитеатре парка «Краснодар» открыли центр выдачи Fan ID

Оформить карту болельщика можно 28 февраля с 15:00 до 20:15
Светлана ОВДЕЙ
В амфитеатре парка «Краснодар» открыли центр выдачи Fan ID Фото: t.me/fckrasnodar

В амфитеатре парка «Краснодар» открыли центр выдачи Fan ID Фото: t.me/fckrasnodar

В амфитеатре парка «Краснодар» открыли центр выдачи Fan ID. Оформить карту болельщика рядом со стадионом можно уже 28 февраля.

Все желающие смогут оформить карту «под ключ» на месте или подтвердить заявление, составленное ранее на Госуслугах, при наличии паспорта либо свидетельства о рождении для детей).

- Режим работы центра выдачи Fan ID сегодня, 28 февраля, - с 15:00 до 20:15. Отметим, что в будущем планируется открытие еще двух таких центров на территории вокруг стадиона, - сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Уточняется, что об их открытии и режиме работы сообщат дополнительно.