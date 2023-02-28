В амфитеатре парка «Краснодар» открыли центр выдачи Fan ID Фото: t.me/fckrasnodar

В амфитеатре парка «Краснодар» открыли центр выдачи Fan ID. Оформить карту болельщика рядом со стадионом можно уже 28 февраля.

Все желающие смогут оформить карту «под ключ» на месте или подтвердить заявление, составленное ранее на Госуслугах, при наличии паспорта либо свидетельства о рождении для детей).

- Режим работы центра выдачи Fan ID сегодня, 28 февраля, - с 15:00 до 20:15. Отметим, что в будущем планируется открытие еще двух таких центров на территории вокруг стадиона, - сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Уточняется, что об их открытии и режиме работы сообщат дополнительно.