Финансирование здравоохранения Кубани с 2015 по 2023 год увеличилось в два раза

Фото: пресс-служба ЗСК

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского провели заседание комиссии по взаимодействию с органами исполнительной власти региона «Парламентский час», где оценили работу Миздрава Кубани.

Председатель регионального парламента Юрий Бурлачко отметил, что заседание комиссии проводилось в расширенном составе. Впервые в нем приняли участие депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации от региона.

Перед парламентариями выступил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Он отметил, что в регионе работает 227 медучреждений, 666 фельдшерско-акушерских пунктов и 262 офиса врача общей практики.

Количество посещений поликлиник региона достигает 54 млн в год. Кроме того, около 1 млн человек оздоравливается в стационарах и 40 тысяч человек – в дневных стационарах. В скорую медицинскую помощь поступает порядка 1,5 млн вызовов. Специалисты проводят до 600 тысяч операций. Высокотехнологичную помощь получают более 40 тысяч жителей.

Евгений Филиппов пояснил, что с 2015 по 2023 год финансирование сфер здравоохранения удвоилось – с 63,7 млрд рублей до 131,8 млрд рублей. То есть из регионального бюджета на медотрасль выделяется каждый пятый рубль.

В рамках государственных программ за это время в крае открыли 133 ВОПов и 18 ФАПов, построили 50 модульных зданий, на базе которых начали работать фельдшерско-акушерские пункты. Более того, сделали капитальный ремонт 235 объектов здравоохранения.

В этом году, добавил министр здравоохранения региона, в станице Динской начнется строительство многопрофильного центра медицинской реабилитации, рассчитанного на 450 коек.

Отвечая на вопрос депутатов ЗСК о детской реабилитации в регионе, Евгений Филиппов сообщил, что существующий Краевой детский центр медицинской реабилитации необходимо расширить и модернизировать. В частности, в этом году планируется начать проектирование нового корпуса учреждения.

Что касается доступности медицинской помощи в новых и густонаселенных районах Краснодара, то планируется построить поликлинику для взрослых и детей, а также травмпункт, подстанцию скорой помощи и женскую консультацию по улице Ростовское шоссе, 42. Учреждение будет рассчитано на 740 посещений в смену.

Также планируется открыть детскую поликлинику в поселке Российском. Она будет находиться на пересечении улиц Ратной Славы и Куликова Поля. Строительные работы завершатся в конце 2024 года.

На заседании коснулись и вопроса кадрового обеспечения медучреждений. В этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируется привлечь 335 специалистов. Евгений Филиппов заявил, что в регионе сохранятся меры поддержки медицинских работников.

Из бюджета направят 200 млн рублей на покупку 27 служебных квартир. Кроме того, продолжит действовать программа выплаты 1 млн рублей в качестве первого взноса по ипотеке. С соответствующими заявлениями уже обратились 134 медработника.

- Министерством подготовлены хорошие материалы. В них отражено в том числе и то, как наши медики выдержали сложный экзамен в двухлетний период пандемии, который стал своего рода триггером по умению оперативно решать самые сложные задачи по обеспечению медучреждений необходимой аппаратурой, включая компьютерные томографы. Особая благодарность, что в информационных материалах уделено большое внимание ответам на вопросы депутатов. Они систематизированы по избирательным округам. Это очень удобно для осуществления депутатского контроля», – сказал Юрий Бурлачко.

В завершении заседания парламентской комиссии утвердили резолюцию для региональных и муниципальных депутатов с рекомендациями по использованию информации о деятельности министерства здравоохранения на встречах с жителями края.