В Анапе в 2023 году построят две новых школы. Фото: t.me/makovozovy

В Анапе построят две новых школы. Также в этом году в рамках разных программ выделят деньги на строительство детсада на 240 мест в Витязево, благоустройство парка в Виноградном, городской Театральной площади и прилегающей к ней территории.

- Работу по созданию соцобъектов будем только усиливать. В этом году начнем строить как минимум две школы по 1550 мест. Они будут находиться в городе на улице Ленина и в Цибанобалке, - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Уточняется, что на курорте также проектируется детский сад и школа в Гостагаевской, детский сад в Цибанобалке.

Эти и другие вопросы обсуждались на сессии Совета города. Заседание провел председатель местного парламента Леонид Красноруцкий.