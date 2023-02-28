Около 1,8 млн га полей засеяли озимыми культурами на Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Около 1,8 млн га полей засеяли озимыми культурами на Кубани. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Каневской район.

Глава регионе оценил демонстрационные поля местной агрофирмы. В хозяйстве озимыми культурами засеяно более 10,5 тысяч га – свыше половины от всей посевной площади. Отмечается, что уборка стартует в конце июня.

Как отметил глава региона, рекордного урожая можно достичь только в тесном взаимодействии с учеными-селекционерами.

- По краю под урожай 2023 года засеяли почти 1,8 млн га озимых культур. Из них 1,6 млн га занято пшеницей - причем сортами отечественной селекции, - отметил Вениамин Кондратьев. - Это труд аграриев и кубанских ученых, наша гордость и залог новых рекордов. Только благодаря совместным усилиям мы сможем сохранить и приумножить наш краевой каравай.

По прогнозам ученых, использование при посеве отечественных технологий и семян позволяют рассчитывать на урожайный год.

- Мы видим в поле прекрасную пшеницу - идеальный посев по прямолинейности, равномерности. Произвели первый этап подкормки. Озимые в отличном состоянии, растения крепкие, хорошо перезимовали, - рассказала заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко Людмила Беспалова. - Теперь важно правильно и вовремя сделать вторую подкормку.