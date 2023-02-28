В поселке Дагомыс Сочи произошла авария на водопроводе из-за подвижки грунта Фото: кадр из видео

В поселке Дагомыс Сочи произошла авария на водопроводе из-за подвижки грунта. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

- На улице Семашко в поселке Дагомыс, в зоне пролегания магистрального водовода диаметром 600 мм, обнаружен очередной участок активизировавшейся подвижки грунта. Она оказала негативное воздействие на магистраль и спровоцировала ее прорыв, - сообщили в пресс-службе водоканала Сочи.

Уточняется, что в настоящее время к месту аварии направляют материалы и технику. Всего задействованы более десятка специалистов и четыре единицы техники. Основные работы стартуют в 22:00. Но перед началом ремонта систему опустошат.

- В связи с этим жители поселка Дагомыс столкнутся с перебоями в подаче ресурса, - уточнили в городском водоканале.

Завершить восстановительные работы запланировано к утру 1 марта. В то же время в первой половине дня испытывать перебои с подачей воды могут села Сергей - Поле, Волковка, микрорайоны Шаумяновска и Лазурный берег.

Жителей просят запастись водой на время работ. Подвоз ресурса организуют тремя автоцистернами по адресам:

- 1 машина - улицы Гайдара д.20, Армавирская д.100.

- 2 машина – улицы Российская д.5, Батумское шоссе д.63.

- 3 машина (для нужд медучреждений) - курсирует между инфекционной больницей №3 и горбольницей №5.

Жители также могут оставить заявки на подвоз воды по телефону 444-05-05.