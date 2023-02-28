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НовостиКарта Кубани28 февраля 2023 13:47

Полицейские Анапы нашли женщину, укравшую телефон после кинопросмотра

Ей грозит до пяти лет тюрьмы
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе женщина украла телефон после киносеанса.

В Анапе женщина украла телефон после киносеанса.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Анапы нашли женщину, укравшую телефон после кинопросмотра. 37-летняя местная жительница похитила Iphone 11 стоимостью 20 тысяч рублей.

- По факту кражи в полицию обратилась женщина. Она пояснила, что в кинозале положила смартфон в держатель для напитков. После окончания киносеанса вышла без телефона, вернувшись в зал обнаружила, что он похищен, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что подозреваемую задержали, а украденный телефон изъяли и возвратили владелице.

На данный момент женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.