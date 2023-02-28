Домашний интернет в Краснодарском крае продолжает осваивать новейшие технологии

Новым стандартом домашнего интернета - GPON (оптика до клиента) – первыми в Краснодарском крае смогли воспользоваться жители города Белореченска. В ближайшее время планируется распространить данную технологию на все населенные пункты Кубани.

Уже запущен масштабный проект подключений GPON, по итогам которого населенные пункты края получат интернет с достаточно высокой скоростью - до 500 МБ/секунду. Инновация обеспечит абонентов доступом к проводному интернету, который сейчас в разы превышает мобильный - до 1 Гбит в секунду и выше. Такая скорость позволяет, например, смотреть фильмы в отличном качестве (UHD), участвовать в онлайн-играх при высоком разрешении или получать «тяжелые» файлы максимально быстро. Даже при условии, что в этот момент сетью пользуются все жильцы многоквартирного дома.

Из дополнительных плюсов: у технологии GPON есть повышенная противоаварийная защита, а установка сети не требует дополнительного помещения для коммутационного оборудования.

К концу декабря текущего года сети формата GPON начнут работать в Ейске, Армавире и новостройках Краснодара. Жителям это обеспечит не только повышенный комфорт, но и существенную экономию (до 40% на связь и дополнительные услуги экосистемы МТС в едином пакете, включающем мобильный, домашний интернет, онлайн-кинотеатр KION и другие сервисы).