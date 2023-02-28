Подозреваемый задержан Фото из архива КП

На Кубани 23-летний парень забил до смерти пенсионера деревянной доской. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в ночь на 27 февраля в станице Переяславской Брюховецкого района. В частном доме на улице Красной проживал 79-летний мужчина. Как рассказал подозреваемый, в тот день он пришел к пенсионеру. Во время беседы между ними возник конфликт. Тогда пришедший парень схватил деревянную доску и не менее трех раз ударил им хозяина по голове.

Пенсионер скончался на месте преступления. Тем временем фигурант оставил его и скрылся. После того, как было найдено тело, с признаками насильственной смерти, следователи начали разыскивать подозреваемого.

- В настоящее время подозреваемый задержан следователем, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Следователями также назначено проведение судебных экспертиз для установления обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

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