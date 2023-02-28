Поэтический сборник презентуют 1 марта в Театре Защитника Отечества Фото: admkrai.krasnodar.ru

Поэтический сборник «ПоэZия русского лета» представят в Театре Защитника Отечества в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Презентация сборника состоится 1 марта. Ее проведут сотрудники Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.

Сборник стихотворений о Донбассе издан международным телеканалом RT. В него вошли стихотворения, поэмы и поэтические циклы двадцати пяти авторов о потерях, атаках и обороне, подвигах бойцов, жизни людей под ежедневными обстрелами.

Отмечается, что на мероприятии прозвучат песни о Донбассе, представят фрагменты документально-публицистических фильмов об СВО кубанского сценариста и режиссера-документалиста Валерия Тимощенко.

Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, после презентации тысячу поэтических сборников отправят в муниципальные библиотеки региона.