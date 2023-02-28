Поэтический сборник презентуют 1 марта в Театре Защитника Отечества Фото: admkrai.krasnodar.ru
Поэтический сборник «ПоэZия русского лета» представят в Театре Защитника Отечества в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Презентация сборника состоится 1 марта. Ее проведут сотрудники Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.
Сборник стихотворений о Донбассе издан международным телеканалом RT. В него вошли стихотворения, поэмы и поэтические циклы двадцати пяти авторов о потерях, атаках и обороне, подвигах бойцов, жизни людей под ежедневными обстрелами.
Отмечается, что на мероприятии прозвучат песни о Донбассе, представят фрагменты документально-публицистических фильмов об СВО кубанского сценариста и режиссера-документалиста Валерия Тимощенко.
Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, после презентации тысячу поэтических сборников отправят в муниципальные библиотеки региона.