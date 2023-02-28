Кубанские здравницы примут летом 300 тысяч детей Фото: Евгений ГУСЕВА

Кубанские здравницы примут летом 300 тысяч детей. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова на совещании с руководителем краевого Управления Роспотребнадзора Марией Потемкиной, профильными министрами и заместителями глав муниципалитетов.

Так, в стационарные лагеря приедут 300 тысяч человек, из них 195 тысяч - дети из региона. Отмечается, что в здравницах также организуют смены для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В 2022 году лагере Апшеронска все 14 смен провели для детей с инвалидностью. А всего такую программу опробовали в девяти кубанских здравницах. В них отдохнули свыше 1,1 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для детей из категорийных семей в регионе закупят более 37 тысяч путевок на 1,5 млрд рублей. А родителям двух тысяч детей частично компенсируют затраты.

- В летний период будут работать 946 лагерей дневного пребывания, которые примут более 90 тысяч школьников. Еще 389 лагерей труда и отдыха откроют на базе образовательных организаций. Их смогут посетить еще около девяти тысяч ребят, - сообщила на совещании замминистра образования, науки и молодежной политики края Оксана Грушко.