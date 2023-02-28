На Кубани заложили более 240 гектаров для получения семян свеклы

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Аграрии Краснодарского края заложили более 240 гектаров для получения семян свеклы. Планируется, что в 2023 году фермеры получат 120 тысяч посевных единиц. Это позволит уже в будущем году засеять отечественными семенами почти половину площадей, отведенных под эту сельскохозяйственную культуру.

– Мы на 100% обеспечены нашими семенами риса и пшеницы, сои - на 90%. Сейчас необходимо снижать зависимость от импорта сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Площадь сева элитными семенами высших репродукций растет с каждым годом. С 2017 года она выросла на 25%. Такая же работа идет по развитию семеноводства сахарной кукурузы. В 2022 году удалось получить 2,5 тонны семян. Их посеют на 185 гектарах.