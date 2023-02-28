В Краснодаре прошло первое в 2023 году заседание инвестиционного штаба

В Краснодаре провели заседание первого инвестиционного штаба в 2023 году. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре провели заседание первого инвестиционного штаба в 2023 году. Участники подняли вопросы перевода в другие категории земель для реализации инвестпроектов.

– Приходя к нам в регионе инвестор получает всестороннюю поддержку и сопровождение. Сейчас на Кубани одновременно реализуются 483 проекта на общую сумму свыше 2,6 триллиона рублей. Никогда ранее в экономику региона инвесторы не вкладывали такие суммы, - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Система сопровождения инвестиционных проектов была запущена в 2018 году. Предприниматели подучают содействие на всех этапах инвестиционного цикла. Эксперты помогают с подбором земельного участка, с оформлением необходимой документации, а после с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.

Для более детального содействия инвесторам в регионе было АНО Агентство по привлечению инвестиций. Новая структура начнет работу уже с 1 марта. Агентство комплексно займется работой по поиску новых инвесторов и их «приземлением» в Краснодарском крае.