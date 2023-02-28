Студенты с 1 марта смогут ездить на общественном транспорте Сочи в половину цены

Студенты смогут ездить на автобусах в половину стоимости. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Сочи с 1 марта студенты очных отделений смогут экономить на поездках по городу. На 60 маршрутах общественного городского транспорта вводится скидка на проезд.

- Скидку 50% можно будет получить по транспортной «Карте студента». У студентов будет лимит в 40 поездок на маршрутах, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Чтобы приобрести студенческий проездной, необходимо предоставить паспорт и справку об обучении. При оплате проезда необходимо будет предъявить студенческий билет.