Предприятия Кубани могут подать заявки на участие в международной выставке «Иннопром»

Промпредприятия могут подать заявки на участие в экспозиции Кубани на выставке «Иннопром» в Узбекистане. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Промышленные предприятия Краснодарского края могут подать заявки на участие в краевой экспозиции на выставке «Иннопром», которая пройдет в апреле 2023 года в Ташкенте. Это главное промышленное событие в Центральной Азии.

– Участие в выставке «Иннопром» даст кубанским промышленникам расширить сотрудничество с предприятиями из дружественных стран. По итогам 2022 года, краевые промышленники заключили контракты о поставках более чем на 22 миллиона рублей, – рассказал глава департамента промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

Международная выставка «Иннопром» пройдет уже в третий раз. Свое участие подтвердили более 200 предприятий из 16 регионов России.