Жители Сочи из-за ремонта на водоводе останутся без воды

Жителей Сочи попросили сделать запасы воды. Фото: пресс-службы "Водоканала" Сочи.

В Сочи из-за ремонта на водоводе по улице Семашко будет приостановлено водоснабжение жителей Дагомыса. Вода перестанет идти в квартирах 28 февраля с 22:00.

- Специалисты водоканала произведут важный ремонт водовода, который в будущем поможет избежать аварийных ситуаций. Просим жителей Дагомыса и его окрестностей сделать запасы воды, - сообщили в пресс-службе «Водоканала» Сочи.

Работы завершатся 1 марта, затем рабочие приступят к наполнению системы. Чтобы этот процесс проходил для сочинцев как можно более незаметно, по улицам будут курсировать автоцистерны. Машины привезут питьевую воду 28 февраля с 22.00 до 00.00 на улицу Гайдара д.20 и на улицу Российская, 5-9. С 1 марта, в случае необходимости подвоз воды будут осуществлять четыре автоцистерны по улице Гайдара, 20 с 07.00 до 08.00 и с 6.00 до 09.00 жителям улицы Армавирская, 100.