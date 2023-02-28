В Краснодаре на Кубанонабережной горит ресторан

В центре Краснодара горит ресторан. Сообщение о возгорании диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 20.25.

- Очевидцы сообщили, что пожаром охвачено здание популярного среди горожан заведения по адресу улица Кубанская набережная 37/3. В 20.26 к месту вызова были незамедлительно направлены подразделения городского пожарно-спасательного гарнизона – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место спасатели сообщили, что произошло возгорание кровли площадью 200 кв.м. В итоге был объявлен повышенный ранг пожара. К тушению пожара привлечены 91 человек и 28 единиц техники.