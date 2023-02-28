На Кубани из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения

Проверку систем оповещения отменили. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения. Об отмене проверки, которая должна была состояться 1 марта, сообщили в министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России. Соответствующее письмо было разослано регионам.

- Проверка должна была пройти 1 марта, но ее переносят из-за хакерских атак, которые случились 22 и 28 февраля. Хакеры взломали инфраструктуру связи. В трансляции по каналам теле- и радиовещания попала ложная информация об угрозе воздушной опасности, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, фейковые предупреждения об угрозе ракетного удара по радио на Кубани звучали утром. Сообщения назвали хакерской атакой. О новых сроках проведения плановой комплексной проверки сообщат дополнительно.