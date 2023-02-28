В Краснодаре на улице Кубанонабережной из-за пожара перекрыли движение

Пожар в ресторане локализован. Фото: МЦУ Краснодара

В Краснодаре вечером 28 февраля загорелся ресторан на улице Кубанонабережной. Из-за плотной застройки и риска распространения огня на соседние жилые многоквартирные дома, пожару присвоили повышенный ранг. На место ЧП стянули основные силы городского пожарно-спасательного гарнизона. Тушить огнь, охвативший площадь 200 кв.м. привлекли сотню спасателей и 32 единицы техники. Чтобы водители не мешали пожарным, оживленную центральную улицу перекрыли для движения.

- В настоящее время движение транспорта в направлении улицы Кубанонабережная в г. Краснодаре ограничено. Инспекторы ДПС организуют для участников дорожного движения безопасный объезд места происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В 21.18 в краевом управлении МЧС рассказали о локализации пожара на площади 200кв.м. Спустя минуту сообщили о ликвидация открытого горения.