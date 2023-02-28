В Геленджике появятся четыре особо охраняемые природные территории местного значения

Вице-губернатор края посетил 86-ю сессию Думы Геленджика. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Геленджике будут созданы особо охраняемые природные территории местного значения. Территории появятся в границах курорта и займут общую площадью более 30 га. Город находится на седьмом месте по количеству созданных особо охраняемых природных территорий.

– В рейтинге муниципалитетов Геленджик на 18 месте по развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестклимата. В прошлом году курорт участвовал в 13 из 19 возможных государственных программ. В этом году необходимо усилить позиции на благо жителей и развитие муниципалитета, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

В 2022 году в селе Кабардинка приступили к рекультивации мусорного полигона. На это из федерального бюджета смогли привлечь миллиард рублей.