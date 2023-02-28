Из горящего ресторана в Краснодаре спасатели вывели 15 посетителей и еще 41 человека эвакуировали из соседних зданий

В Краснодаре потушили крупный пожар. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели пожарно-спасательного гарнизона Краснодаре в 22.52 объявили о полной ликвидации возгорания на улице Кубанонабережной краевого центра. Из горящего здания удалось вывести 15 сотрудников и посетителей еще 41 человек был эвакуирован из соседнего здания.

- На тушение пожара площадью 2022 кв.м. было подано шесть стволов "Дельта". К тушению привлекли 100 человек и 32 единицы техники. На месте ЧП находился начальник Главного управления МЧС России по краю, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за плотной жилой застройки пожару присвоили повышенный ранг опасности. Автомобильное движение по дороге было приостановлено. Инспекторы ДПС организовали для участников дорожного движения безопасный объезд места происшествия.