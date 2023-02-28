Напугавшие жителей Ейска звуки взрывов назвали учебными

В Ейске всю весну продолжатся военные учения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Ейска 28 февраля испугал шум, похожий на звуки взрывов. В администрации Ейска напомнили горожанам, что на территории района уже месяц идут военно-тактические учения, о которых сообщали ранее.

- Военно-тактические учения проводятся на полигоне в Ейском районе с 1 февраля по 31 мая 2023 года. Соблюдайте спокойствие. Я всегда сообщаю обо всем происходящем на территории района, поэтому, прошу не реагируйте на провокации, - прокомментировал глава районной администрации Роман Бублик.

Командир войсковой части 33859, полковник Сергей Гришков сообщил, что запуск мишеней возможен за пределами границ земельного полигона в районе села Воронцовки и поселка Морского.