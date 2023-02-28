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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 20:45

Бастрыкин поручил установить обстоятельства попыток Киева применить беспилотники на Кубани и в Адыгее

Целью киевского режима были объекты гражданской и инженерной инфраструктуры
Евгения ХАЛИКОВА
На территории Кубани и Адыгеи нашли фрагменты беспилотников. Фото: t.me/muratkumpilov

На территории Кубани и Адыгеи нашли фрагменты беспилотников. Фото: t.me/muratkumpilov

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства попыток Украины применить беспилотные летательные аппараты для атаки объектов на Кубани и в Адыгее. Фрагменты были обнаружены на территории обоих регионов. Сейчас с ними работают следователи-криминалисты.

- Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел установит все обстоятельства произошедшего. Также правовая оценка будет дана действиям всех причастных лиц, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства обороны России, целью киевского режима были объекты гражданской и инженерной инфраструктуры. Однако, в результате принятых специальными подразделениями Вооруженных сил страны мер, дроны потеряли управление и отклонились от траектории полета.