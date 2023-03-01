Ярмарка вакансий в Краснодаре пройдет 2 марта

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В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий, приуроченная к Международному женскому дню. Работодатели представят вакансии на преимущественно женские профессии, например, швей и закройщиц.

- Ярмарка вакансий в Краснодаре состоится 2 марта. Принять в ней участие можно бесплатно. Обращаться нужно в офис городского Центра занятости населения по улице Петра Метальникова, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Горожанам предложат вакансии таких крупных предприятий как АО «Тандер», ООО «Лента» и других. Во время ярмарки психологи проведут с посетителями занятия-тренинги по правилам собеседования и составления резюме, кроме этого, специалисты проконсультируют по технологиям поиска работы. За два месяца через Центр занятости Краснодара трудоустроились почти 800 человек.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 (861) 992-42-02.