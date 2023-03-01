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НовостиОбщество1 марта 2023 5:02

Первый день весны принесет на Кубань туманы и гололед

В Краснодарском крае 1 марта дневные температуры опустятся до 9 градусов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Из-за перепадов температуры край накроют туманы

Из-за перепадов температуры край накроют туманы

Приход весны на Кубани сопровождается понижением температуры воздуха. Ночью местами ожидаются морозы. Кроме этого, в регионе усилится ветер, низины накроет туманом, а дороги покроются гололедом.

- В отдельных районах 1 марта пройдет небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +3…-2 градуса, днем 4…9; в горах ночью 0…-5 градусов, днем 1…6, - сообщили в краевом гидрометцентре.

На Черноморском побережье в первый день весны будет немного теплее, столбики на термометрах поднимутся до 11 градусов.