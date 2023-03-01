Первый день весны принесет на Кубань туманы и гололед

Из-за перепадов температуры край накроют туманы

Приход весны на Кубани сопровождается понижением температуры воздуха. Ночью местами ожидаются морозы. Кроме этого, в регионе усилится ветер, низины накроет туманом, а дороги покроются гололедом.

- В отдельных районах 1 марта пройдет небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +3…-2 градуса, днем 4…9; в горах ночью 0…-5 градусов, днем 1…6, - сообщили в краевом гидрометцентре.

На Черноморском побережье в первый день весны будет немного теплее, столбики на термометрах поднимутся до 11 градусов.