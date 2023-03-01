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НовостиОбщество1 марта 2023 5:29

В Краснодаре ищут швей в цех благотворительного фонда

Работу обещают несложную
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/dobro_kuban

Фото: t.me/dobro_kuban

В Краснодаре благотворительный Фонд «Добро и Дело» помогает новым регионам России. Каждую неделю в помощь Новороссии волонтеры отправляют гуманитарные грузы. От увеличившегося объема работ в помощь требуются швеи.

- Ищем швей. Цех открыт на улице Новороссийской, 182 (Территориальный центр). Шьем полотенца для госпиталя и баффы. Работа несложная. Машинки есть, - сообщили в телеграм-канале организаторы.

Цех открыт в будние дни с 9:00 до 17:00. По всем вопросам обращаться к Инне по телефону: +7 918 447-50-02.