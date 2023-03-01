В Анапе проверили отопление в квартирах. Фото: t.me/chistoAnapa

В Анапе после жалоб проверили температуру в квартирах пенсионеров. В соцсетях распространялась информация о недостаточном отоплении в многоквартирном доме на улице Трудящихся, 2.

- Организована межведомственная комиссия. Она выехала по адресу МКД и нашла пенсионерку, которая пожаловалась на отопление в квартире. Специалисты замерили температуру в ее квартире и нескольких соседних. Градусы были в пределах нормативных показателей, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что по результатам выезда составлен акт, в котором расписались все заинтересованные стороны. Температура в квартире женщины составила +22,4 градуса и +24 градуса во второй комнате. Это соответствует нормативам.