МВД опровергло сообщения о раздаче ядовитых духов на Кубани

Полицейские призвали не распространять фейки

В соцсетях неизвестные распространяют сообщения о том, что в Краснодарском крае незнакомцы предлагают ядовитые духи. Якобы есть факты отравления после вдыхания их запаха. В МВД опровергли эту информацию.

- Данная информация не соответствует действительности. Призываем граждан критически относиться к сообщениям из неофициальных источников, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Жителей региона призвали не распространять фейковую информацию и не вводить в заблуждение население.