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НовостиПроисшествия1 марта 2023 6:57

МВД опровергло сообщения о раздаче ядовитых духов на Кубани

Такая информация разлетелась по соцсетям
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Полицейские призвали не распространять фейки

Полицейские призвали не распространять фейки

В соцсетях неизвестные распространяют сообщения о том, что в Краснодарском крае незнакомцы предлагают ядовитые духи. Якобы есть факты отравления после вдыхания их запаха. В МВД опровергли эту информацию.

- Данная информация не соответствует действительности. Призываем граждан критически относиться к сообщениям из неофициальных источников, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Жителей региона призвали не распространять фейковую информацию и не вводить в заблуждение население.