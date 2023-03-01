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НовостиОбщество1 марта 2023 7:07

Строительство первого зала единоборств продолжается в микрорайоне Кудепста Сочи

На площади более 1400 квадратных метров оборудуют зал на три ковра
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Зал планируют открыть в августе.

Зал планируют открыть в августе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В сочинском микрорайоне Кудепста продолжается строительство первого зала единоборств на улице Искры. В настоящее время на площадке работают 28 строителей и несколько единиц техники. К слову, стены здания уже возвели. Рабочие приступили к устройству фасада.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, зал будет иметь площадь 1400 квадратных метров. Здесь оборудуют три ковра и отдельную зону с тренажерами.

- Различными видами единоборств в новом зале будут заниматься более 600 сочинских ребят. Здесь же будем проводить соревнования всех уровней. Открыть зал планируем в августе, ко Дню физкультурника, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.