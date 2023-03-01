Жительницы Кубани получали соцвыплаты на несуществующих детей

Дело передано в суд

Шесть жительниц Кубани в возрасте от 24 до 64 лет около четырех лет незаконно получали социальные выплаты на несуществующих детей.

- Женщины обращались в органы ЗАГС и сообщали сотрудникам учреждения ложные сведения о рождении детей в домашних условиях, после чего получали свидетельства о рождении. Одна из участниц преступной группы выступала в роли свидетеля и подтверждала недостоверную информацию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На основании выданных документов, фактически не имея детей, злоумышленницы пять раз получали социальные выплаты подобным способом. Общая сумма ущерба составила 4,5 млн рублей.

Женщинам грозит до 10 лет лишения свободы.