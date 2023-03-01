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НовостиОбщество1 марта 2023 7:49

В Ейском морском порту таможенники выявили незадекларированные запчасти для теплохода

Проводится расследование
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: пресс-службы Краснодарской таможни

Фото: пресс-службы Краснодарской таможни

Сотрудники Ейского таможенного поста Краснодарской таможни обнаружили незадекларированные запчасти для теплохода. Их перевозили на самом судне.

- 516 запчастей выявили в ходе проведения таможенного досмотра теплохода, прибывшего из турецкого порта Текирдаг. Были незадекларированы подшипники скольжения, втулки, насосы, датчики скорости, ремкоплект автоматики и электромагнитные клапаны, - сообщили в пресс-службе таможни.

Капитан объяснил, что данные запчасти не были заявлены в декларации по его невнимательности. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении, запасные части изъяты, проводится расследование.