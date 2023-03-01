Новую школу в Лазаревском районе Сочи откроют в 2024 году

Здесь оборудуют футбольное поле с беговыми дорожками.

В Лазаревском районе Сочи строят новую школу на 1100 мест. Работы начали в 2022 году по нацпроекту «Образование». В настоящее время строители подготовили основание под фундамент. Также здесь обустроили временные площадки и дороги.

- Школа будет состоять из шести блоков. В здании разместят многофункциональный библиотечный центр, актовый и спортивные залы, столовую на 300 мест, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на территории школы построят игровые площадки. Также здесь оборудуют футбольное поле с беговыми дорожками. К слову, школу планируют открыть весной в 2024 году.